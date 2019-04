Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kennzeichen ummontiert

Eisenach (ots)

Am Freitagnachmittag hielten Eisenacher Polizisten Höhe des Schlachthofs einen 60jährigen gebürtigen Liberianer an, der in Hessen wohnhaft ist. Bei einer Routineüberprüfung stellte sich heraus, dass die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen nicht dafür ausgegeben waren. Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurde schließlich bekannt, dass der genutzte Pkw dem Schwiegervater des Fahrers gehörte und bereits seit einiger Zeit abgemeldet und demnach auch nicht mehr ordnungsgemäß versichert war. Der Fahrer hatte sich jedoch von diesem Umstand nicht beirren lassen und da er noch ein weiteres Fahrzeug auf sich zugelassen hat, welches jedoch defekt ist, zeigte er sich einfallsreich und montierte kurzerhand die Kennzeichen um. Allzu klug war dies jedoch am Ende dann doch nicht, da folgerichtig durch die Beamten die entsprechenden Strafverfahren eingeleitet wurden. Die Fahrt wurde noch unmittelbar am Kontrollort beendet, die Kennzeichen eingezogen. (mh)

