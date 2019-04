Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflüchtiger gesucht

Seebergen (ots)

Am Freitagabend gegen 22:30 Uhr nahm eine 44-jährige Besitzerin eines Pkw VW Golf in Seebergen, Am Berg eine lautes Krachen wahr und sah gerade noch, wie ein unbekannter Pkw gegen ihren VW fuhr und diesen beschädigte. Der bisher unbekannte Unfallverursacher verlies in der Folge mit seinem Pkw pflichtwidrig die Unfallstelle in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht auf diesem Wege Unfallzeugen, welche Angaben zum Unfall, Fahrzeug oder Fahrer machen können. Am VW entstand Sachschaden. Die Polizei Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen. (dl)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell