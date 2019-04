Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 16-Jähriger ohne Führerschein und unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss unterwegs

Seebergen (ots)

Die Beamten der Polizei Gotha stellten am 27.04.2019, 00.05 Uhr in Seebergen, Am Berg eine Simson S51 fest, welche sie einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 16-Jährige Fahrer aus Wechmar hatte an seiner Simson einen größeren Zylinder verbaut, so dass seine Fahrerlaubnis der Klasse AM nicht mehr ausreichend war, um sein Leichtkraftrad zu führen. Bei der Kontrolle des jungen Fahranfängers wurde zudem festgestellt, dass er unter Einfluss von Cannabis stand und einen Atemalkoholwert von 0,31 Promille hatte. Nach der Blutentnahme im Krankenhaus Gotha wurde der 16-jährige nach Hause gebracht. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter berauschenden Mitteln erstattet. (dl)

