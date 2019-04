Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunkenen Autofahrer gestellt

Cumbach (ots)

In den Nachtstunden des 27.04.2019 kontrollierten die Beamten des Inspektionsdienstes Gotha in der Leinaer Straße in Cumbach einen Pkw Opel. Bei dem 33-jährigen Fahrer aus Engelsbach wurde Atemalkoholgeruch festgestellt. Der Vortest ergab einen Wert von 1,55 Promille. Nach der Blutentnahme im Klinikum Friedrichroda wurde der Führerschein des jungen Mannes beschlagnahmt, der Fahrzeugschlüssel zur Unterbindung der Weiterfahrt sichergestellt und eine Anzeige wegen Trunkenheitsfahrt gefertigt. (dl)

