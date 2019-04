Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallverursacher flüchtet unerkannt

Ilmenau (ots)

Heute Nachmittag befuhr ein dunkelfarbener Renault die Ortsverbindungsstraße zwischen Wümbach und Ilmenau in Richtung Ilmenau. Kurz vor dem Ortseingang Ilmenau kam der PKW dann von seiner Fahrbahnseite leicht in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden Fahrzeugs. Dieser wurde abgerissen und beschädigte wiederum ein dahinter fahrendes Fahrzeug. Der dunkle Renault entfernte sich pflichtwirdrig vom Unfallort. Vermutlich wurde sein linker Außenspiegel dabei beschädigt. Wer kann Hinweise zum Unfallfahrezug oder zum Fahrer des Fahrzeuges geben? Hinweise bitte an die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124 (sb)

