Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Falsches Gewinnversprechen gewittert

Seebach - Wartburgkreis (ots)

Gleich zwei betrügerische Anrufe erhielt ein 71-Jähriger Seebacher am heutigen Tag. Ein vermeintlicher Mitarbeiter einer Gewinnspiel-Firma verkündete ihm, dass er 38.500 Euro gewonnen habe. Nun würde ein Security-Unternehmen gemeinsam mit einer Notarin vorbeikommen, um den Gewinn zu übergeben. Allerdings müsse der Herr hierfür zunächst eine Vorleistung in Höhe von 900 Euro in Form von Guthabenkarten übergeben. Der Senior witterte den Betrug und beendete das Gespräch. Anschließend wandte er sich umgehend an die Polizei. Die Kriminalpolizei hat die Betrugsermittlungen aufgenommen. (jk)

