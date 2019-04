Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schwerter gestohlen

Arnstadt - Ilm-Kreis (ots)

Gestern Abend bemerkte ein Anwohner, dass in sein Kellerabteil in einem Mehrfamilienhauses Am Dornheimer Berg eingebrochen wurde. Unbekannte hatten sich gewaltsam Zutritt zu dem Kellerabteil verschafft und entwendeten hieraus zwei Kunstschwerter sowie eine XBox-Verpackung. Bei den Schwertern handelt es sich um zwei Nachbildungen von Samureischwertern im Gesamtwert von 60 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 0107785/2019 entgegen. (jk)

