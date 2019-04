Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vorfahrtsunfall mit einem Verletzten

Gotha (ots)

Gestern Nachmittag befuhr ein 84-Jähriger mit einem Suzuki die Cosmarstraße in Richtung Waltershäuser Straße. An der Kreuzung "Am Tivoli" übersah der Senior einen 56-Jährigen, der sich mit seinem Mazda auf bevorrechtigter Straße von rechts näherte. Beide Fahrzeuge kollidierten und waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der 84-Jährige leicht, er wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. (jk)

