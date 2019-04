Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Transporter und Werkzeuge gestohlen

Bufleben - Landkreis Gotha (ots)

Unbekannte sind heute Nacht in eine Garage in der Langen Straße eingebrochen. Aus der Garage entwendeten die mutmaßlichen Täter mehrere Werkzeuge im Wert von 1.500 Euro sowie einen grauen VW T5 mit Gothaer Kennzeichen. Das Fahrzeug hat einen Zeitwert von etwa 4.000 Euro. Im Transporter befanden sich weitere Werkzeuge und Maschinen im Wert von 1.000 Euro, darunter eine Bohrmaschine und ein Schweißgerät. Der Sachschaden an der Garage wird auf 250 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen, die diesen Vorfall, verdächtige Personen oder den gestohlenen Transporter gesehen haben. Der T5 war anthrazitfarben und hatte einen auffälligen Schaden an der hinteren Stoßstange rechtsseitig.

Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 0106868/2019. (jk)

