LPI-GTH: Aus dem Keller gestohlen

Eisenach (ots)

Im Zeitraum vom 15.04.2019 bis 25.04.2019 sind Unbekannte in den Keller eines Wohnblocks in der Stregdaer Allee eingebrochen. Aus einem Kellerabteil wurden mehrere Kartons mit DVDs, Töpfen, Pfannen und Büroutensilien gestohlen. Der Gesamtschaden wird auf 400 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Eisenach, Tel. 03691/261125, Hinweis-Nr. 0107052/2019. (jk)

