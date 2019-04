Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Bruch am Parkscheinautomat

Ilmenau - Ilm-Kreis (ots)

Heute in den frühen Morgenstunden gegen 02:15 Uhr versuchten zwei Unbekannte, den Kassenautomaten eines Parkplatzes in der Werner-von-Siemens-Straße aufzubrechen. Der Sicherheitsdienst bemerkte die Tat und begab sich umgehend vor Ort. Bei Eintreffen flüchteten die beiden Täter zunächst fußläufig, anschließend mit einem unbekannten Fahrzeug. Der Automat konnte nicht geöffnet werden, jedoch entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Einer der Unbekannten war dunkel gekleidet und trug weiße Turnschuhe. Hinweise bitte an die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 0106646/2019. (jk)

