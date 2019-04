Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere Keller-Einbrüche

Waltershausen - Landkreis Gotha (ots)

In einem Mehrfamilienhaus in der Dr.-Salvator-Allende-Straße wurde zwischen Montagabend und heute Morgen in mehrere Keller eingebrochen. Der Gesamtschaden wird auf 75 Euro geschätzt, erbeutet haben die Unbekannten eine Öllampe im Wert von 25 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 0105768/2019. (jk)

