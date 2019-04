Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: In Gartenhütte eingebrochen

Stockhausen - Eisenach (ots)

Im Zeitraum vom 20.12.2018 bis gestern Nachmittag sind Unbekannte in einen Garten Am Steingraben eingebrochen. Ein Fenster der Gartenhütte wurde gewaltsam geöffnet und die Laube betreten. Die mutmaßlichen Täter erbeuteten eine Axt, eine Stereoanlage sowie eine Pfanne. Der Gesamtschaden wird auf 150 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Eisenach, Tel. 03691/261125, Hinweis-Nr. 0105272/2019. (jk)

