Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Garage

Waltershausen - Landkreis Gotha (ots)

Im Zeitraum vom 18.04.2019, 15:30 Uhr bis gestern, 11:15 Uhr brachen Unbekannte in eine Garage in der Ibenhainer Straße ein. Die mutmaßlichen Täter brachen zwei Garagentore auf und betraten das Objekt. Entwendet wurde nichts, der Sachschaden an den Toren beläuft sich jedoch auf 2.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 0105107/2019. (jk)

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

