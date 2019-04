Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mit dem Rad auf den Smart

Gotha (ots)

Gestern Abend gegen 23 Uhr fuhren zwei 18-Jährige mit den Fahrrädern nebeneinander Am Viadukt in Richtung Florschützstraße - einer fuhr auf der linken und einer auf der rechten Fahrbahn. Direkt vor der Unterführung kam dem 18-Jährigen, der auf der falschen Fahrbahnseite unterwegs war, ein Smart entgegen. Der 54-Jährige Smart-Fahrer sah den Radfahrer und bremste sein Fahrzeug zum Stillstand. Der 18-Jährige bemerkte den Smart zu spät, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr frontal in den stehenden Smart. Sowohl das Fahrrad als auch der Smart trugen Sachschaden davon, der 18-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Da der junge Mann angab, vor Fahrtantritt Drogen konsumiert zu haben, wurde im Krankenhaus außerdem eine Blutentnahme durchgeführt. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell