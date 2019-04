Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sticker und Schmierereien

Ohrdruf - Landkreis Gotha (ots)

Zwischen Sonntagabend und heute Vormittag haben Unbekannte an den Fensterscheiben eines Gebäudes in der Hohenlohenstraße drei Graffiti in Form verfassungswidriger Symbole angebracht. Die etwa 15 x 15 cm großen Symbole aus roter Farbe konnten rückstandslos entfernt werden, ein Sachschaden ist somit nicht entstanden. Zudem waren an einer Tür zwei Aufkleber mit ausländerfeindlicher Aufschrift angebracht. Diese konnten ebenfalls entfernt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei sucht Zeugen, die diesen Vorfall oder verdächtige Personen gesehen haben. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Gotha, Tel. 03621/781424, Hinweis-Nr. 0104916/2019. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell