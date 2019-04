Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kleiderdieb am Spendencontainer

Arnstadt - Ilm-Kreis (ots)

Gestern Abend gegen 22 Uhr hat ein Unbekannter aus einem Kleidercontainer in der Arnstädter Straße zwei bis drei gespendete Beutel entwendet. Der Mann kletterte in den Container und kam mit den Beuteln wieder heraus. Anschließend machte er sich mit seiner Beute aus dem Staub. Der Unbekannte soll um die 30 Jahre alt gewesen sein, trug eine rote Jacke und ein dunkles Basecap. Hinweise bitte an die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 0104325/2019. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

