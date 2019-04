Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Einkaufsmarkt

Großbreitenbach - Ilm-Kreis (ots)

Unbekannte sind im Zeitraum von Samstagnachmittag bis gestern Abend in einen Einkaufsmarkt in der Bahnhofstraße eingebrochen. Die mutmaßlichen Täter öffneten ein Fenster des Marktes gewaltsam und drangen in das Gebäude ein. Entwendet wurden Zigaretten, Spirituosen und Münzgeld im Gesamtwert von etwa 1.200 Euro. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Gotha, Tel. 03621/781424, Hinweis-Nr. 0104270/2019. (jk)

