Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B247 bei Gotha

Gotha (ots)

Am Montagnachmittag kam es gegen 14.20 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B247 zwischen Gotha und Warza. Ein 54-jähriger Fahrer eines VW Caddy kam aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem neben der Fahrbahn befindlichen Baum. Der Caddy-Fahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geschnitten werden. Der 54-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Am VW Caddy entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die B247 war für mehrere Stunden voll gesperrt. (dl)

