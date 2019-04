Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunkener Radfahrer kollidiert mit Pkw

Sättelstädt (ots)

Aufgrund erheblicher Alkoholisierung kam am Samstagnachmittag in Sättelstädt in der Straße Im Gässchen ein Radfahrer von seiner Spur ab und krachte in einen abgeparkten Pkw. Der Mann blieb zum Glück unverletzt. Ein durch die Streifenbesatzung durchgeführter Atemalkoholtest ergab jedoch satte 2,33 Promille beim Radfahrer. Aufgrund dessen erfolgten im Klinikum Eisenach die Blutentnahme und eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Als ob dies noch nicht genug schien, pöbelte der Radfahrer am frühen Abend am Klinikum umher und provozierte wahllos andere Passanten, obwohl er bereits aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen war. Die erneut gerufenen Polizeibeamten fackelten nicht lange und nahmen den Störenfried in Gewahrsam. Hier verbrachte er die restliche Nacht. (ct)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Eisenach

Telefon: 03691/261124

E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell