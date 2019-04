Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Stromverteilerkasten geht in Flammen auf

Neuenhof (ots)

In Neuenhof bei Eisenach kam es Samstagnachmittag infolge nicht ordnungsgemäß gesicherter Ladung zum Brand eines Stromverteilerkastens. An der Kreuzung Warthaer Straße / An der Schule löste sich ein Wasserfass von einem Anhänger eines Traktors und fiel auf einen Stromkasten am Straßenrand, welcher dadurch beschädigt wurde. Ein Kurzschluss im Gehäuse führte anschließend zum Brand. Dieser wurde durch die Berufsfeuerwehr Eisenach gelöscht. Ein Mitarbeiter der EVB kümmerte sich um die weitere Absicherung. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt, verletzt wurde niemand. (ct)

