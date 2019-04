Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Durchfahrtshöhe nicht bedacht

Eisenach (ots)

Am Samstag ereignete sich gegen 13:10 Uhr ein Verkehrsunfall am Nicolaitor in Eisenach. Dabei bedachte der 37-jährige Lkw-Fahrer nicht das mögliche Konfliktpotential zwischen Lkw und ausgewiesener Durchfahrtshöhe des Torbogens. Beim Befahren blieb der Lkw folglich stecken und wurde dadurch erheblich beschädigt (8.000 Euro Schaden). Am Gebäude entstand nach ersten Erkenntnissen nur geringer Sachschaden. (ct)

