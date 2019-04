Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Kind

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstag in der August-Creutzburg-Straße. Gegen 11.50 Uhr beabsichtigte ein 7-jähriger Junge mit seinem Roller die Straße von der Rohrbachstraße her zu überqueren, beachtete aber nicht den Pkw Peugeot eines 32-Jährigen, welcher in Richtung Hunboldtstraße fuhr. Der Junge fuhr seitlich in den Pkw und verletzte sich dabei leicht. Es entstand Sachschaden von ca. 1.000 Euro. (av)

