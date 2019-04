Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen wurde die Polizei am Ostersonntag in eine Gaststätte in der Parkstraße gerufen. Gegen 02.50 Uhr kam es nach ersten Ermittlungen zunächst zwischen mehreren weiblichen Personen und einer Gruppe Irakern zu einer verbalen Auseinandersetzung und in der weiteren Folge zu Körperverletzungen zum Nachteil der Frauen. Drei Männer, die ihnen zur Hilfe eilten, wurden ebenfalls angegangen. Nachdem Security-MItarbeiter die verschiedenen Gruppen vor die Tür gesetzt hatten, drohte einer der Angreifer mit einem Messer, flüchtete aber beim Eintreffen der Polizeibeamten, welche mit mehreren Funkstreifenwagen erschienen. Durch die eingesetzten Beamten konnten die Identitäten von insgesamt zwölf Beteiligten im Alter von 20 bis 32 Jahre bekannt gemacht werden. Die Gothaer Polizei hat Ermittlungen wegen verschiedener Körperverletzungsdelikte eingeleitet. (av)

