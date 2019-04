Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrt unter Einfluss berauschender Mittel

Gräfentonna - Landkreis Gotha (ots)

Ein 38-jähriger Mann geriet am frühen Samstagabend in der Langensalzaer Straße in eine Verkehrskontrolle der Gothaer Polizei. Dabei wurde festgestellt, dass zuvor Drogenkonsumiert hatte. Was folgte, war eine Blutentnahme und die Eröffnung eines Ordnungswidrigkeitenverfahren. (av)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell