Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mit Drogen im Blut, aber ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Westhausen - Landkreis Gotha (ots)

Einen 33-jährigen Mann mit seinem Pkw Seat kontrollierten Beamte der Gothaer Polizei am Samstag kurz vor 18.00 Uhr in der Neuen Straße. Dabei wurde festgestellt, dass der Fahrer keine Fahrerlaubnis besaß und Drogen konsumiert hatte, so dass eine Blutennahme durchgeführt wurde. (av)

