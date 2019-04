Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Noch ein betrunkener Radfahrer

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am frühen Ostersonntag um 02.47 Uhr kontrollierten Polizisten einen 28-Jährigen mit seinem Fahrrad in der Clara-Zetkin-Straße, da am Rad das Rücklicht nicht funktionierte. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit konnte dann ein Wert von 1,82 Promille Alkohol in der Atemluft gemessen werden. Anzeige und Blutentnahme folgten. (av)

