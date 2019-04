Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 3. Diebstahl aus Keller

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Auch in Gotha meldeten sich am Samstag Geschädigte, welche einen Diebstahl aus dem Keller anzeigen wollten. Hierbei wurden zwei Fahrräder aus einem Keller in der Leinefelder Straße gestohlen. Der Wert der Räder war bei der Anzeigenaufnahme noch nicht bekannt. (av)

