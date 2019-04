Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Weiterer Kellereinbruch

Waltershausen - Landkreis Gotha (ots)

Einen weiteren Einbruch in einen Keller musste die Gothaer Polizei am Samstag in der Franz-Mehring-Straße aufnehmen. Hierbei wurde in den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses bei einem Kellerverschlag das Vorhängeschloss entfernt und ein Akkuschrauber sowie ein PC im Gesamtwert von wenigen Hundert Euro gestohlen. (av)

