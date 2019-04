Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchte schwere Brandstiftung - Täter in Haft

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am Freitag wurde der Gothaer Polizei gegen 13:51 Uhr von einer 31-jährigen Frau mitgeteilt, dass ihr ehemaliger Lebensgefährte versucht haben soll, einen Brand im Flur des von ihr bewohnten Mehrfamilienhauses zu legen. Die eingesetzten Beamten stellten am Tatort auf dem Buttermarkt fest, dass der 30-Jährige versucht hatte, einen Müllbeutel im Hausflur Treppenhaus zu entzünden, was zu einem Hausbrand geführt haben könnte. Zum Glück wurde das Vorhaben rechtzeitig bemerkt. Während der Anzeigenaufnahme vor Ort erschien der Mann beim Inspektionsdienst Gotha und wurde vorläufig festgenommen. Am heutigen Tag erfolgte durch die Staatsanwaltschaft Erfurt beim Amtsgericht Gotha ein Antrag auf Erlass eines Untersuchungshaftbefehls. Dieser wurde erlassen und der 30-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Kriminalpolizei Gotha übernimmt die weiteren Ermittlungen.(av)

