Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunken Unfall verursacht und geflüchtet

Catterfeld - Landkreis Gotha (ots)

Durch eine aufmerksame Zeugin wurde am Freitag gegen 12.45 Uhr die Polizei über eine Unfallflucht auf der B88 nahe Catterfeld informiert. Ein Pkw VW sei zunächst gegen einen Bordstein und dann gegen einen Baum gefahren. Im Anschluss setzte der Fahrer die Fahrt fort, ohne sich um die nötige Schadensregulierung zu kümmern. Die sofort eingesetzte Funkstreifenwagenbesatzung konnte den Pkw und den Fahrer, ein 46-jähriger Mann, an dessen Wohnanschrift in Catterfeld antreffen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen stolzen Wert von 2,37 Promille Alkohol in der Atemluft, so dass eine Blutentnahme im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens angeordnet wurde. (av)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell