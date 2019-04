Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugenaufruf nach massiver Gefährdung durch flüchtenden Pkw

Eisenach (ots)

Am Karfreitag, dem 19.04.2019, gegen 10:15 Uhr wollte in der Wartburgallee eine Polizeistreife einen silbernen Audi einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der Fahrzeugführer des Audi entzog sich aber der Kontrolle und beschleunigte auf über 100 km/h. Im weiteren Verlauf der Verfolgung durch die belebte Innenstadt fuhr der Audifahrer über mehrere rote Ampeln und gefährdete dabei in hohem Maß Fußgänger und andere Verkehrsteilnehmer. In der Langensalzaer Straße kam es zum Zusammenstoß zwischen Audi und Streifenwagen. Der Streifenwagen wurde dabei derart beschädigt, dass er nicht mehr weiterfahren konnte. Der Audi entfernte sich unerlaubt vom Unfallort und wurde später verschlossen auf einem Feldweg zurückgelassen. Der Fahrer ist flüchtig. Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer 03691/261-0 bei der Polizeiinspektion Eisenach zu melden. (ms)

Bezugsnummer 0102731/2019

