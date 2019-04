Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: In Gartenhaus eingebrochen

Georgenthal - Landkreis Gotha (ots)

Am Donnerstag gegen 18.00 Uhr meldete sich eine 31-jährige Frau bei der Gothaer Polizei und teilte mit, dass sie festgestellt hatte, dass in ihr Gartenhaus in der Gartenstraße eingebrochen wurde. Dort hatten sich ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu der Hütte verschafft und einen Rasentrimmer, ein Teleskop sowie eine Kette samt Schloss im Gesamtwert von ca. 250 Euro entwendet. (av)

