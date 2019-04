Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunken Unfall verursacht und geflohen

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Mit seinem Pkw VW befuhr ein 68-Jähriger am Donnerstagabend die Parkstraße und kollidierte mit einem Leitpfosten. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, entfernte sich der Mann, wurde aber dabei von Zeugen beobachtet. Diese informierten die Polizei, welche zuerst den Pkw und dann auch den Fahrer in der Cosmarstraße feststellen konnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,11 Promille. Der Mann gab an, erst nach dem Unfall getrunken zu haben. Trotzdem wurde eine doppelte Blutentnahme durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (av)

