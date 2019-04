Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Die Drogen aus dem Fenster geworfen

Arnstadt - Ilm-Kreis (ots)

Am späten gestrigen Abend wurde der Polizei in Arnstadt starker Cannabis-Geruch in einem Mehrfamilienhaus in der Sodenstraße mitgeteilt. Die Beamten konnten die Wohnung, aus welcher der Geruch strömte, ausmachen und erwirkten einen Wohnungsdurchsuchungsbefehl über die Bereitschaftsstaatsanwältin sowie den Ermittlungsrichter. Bei der anschließenden Durchsuchung konnten in der Wohnung keine Betäubungsmittel aufgefunden werden - jedoch fanden die Beamten in einem Gebüsch im Hinterhof eine Tüte mit mehreren Gramm Marihuana. Der Verdacht lag nahe, dass die Tüte aus einem Fenster der Wohnung in den Hof geworfen wurde. Die Tüte mitsamt Inhalt wurde sichergestellt. Daraufhin räumte der 18-jährige Wohnungsinhaber schließlich den Besitz der Betäubungsmittel ein. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell