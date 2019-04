Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: In Schlangenlinien geflüchtet

Stadtilm - Ilm-Kreis (ots)

Heute in den frühen Morgenstunden gegen 2 Uhr war ein 33-Jähriger mit einem Mercedes Sprinter aus Richtung Griesheim kommend auf der Bahnhofstraße unterwegs. Aus dem Finkenhügel kam in entgegengesetzter Richtung ein dunkler Pkw gefahren, bog auf die Bahnhofstraße ein und kollidierte dabei mit dem Sprinter. Das unbekannte Fahrzeug setzte seins Fahrt in Schlangenlinien in Richtung Ilmenau fort und ließ den Sprinter mit einem Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro zurück. Der Pkw konnte nicht mehr festgestellt werden. Es handelte sich um einen dunklen, älteren Pkw Kombi.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Angaben zu dem unbekannten Fahrzeug machen? Hinweise bitte an die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 0101560/2019. (jk)

