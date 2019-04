Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeuge nach Unfall mit Fußgängerin gesucht!

Waltershausen - Landkreis Gotha (ots)

Am Freitag, den 29.03.2019 gegen 13 Uhr ereignete sich in der Friedhofsallee ein Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin verletzt wurde. Eine 91-Jährige fuhr mit einem Opel auf dem Schulplatz in Richtung Jahnstraße. Als sie an der Einmündung zur Friedhhofsallee nach rechts einbog, lenkte sie zu weit nach rechts und fuhr auf den Gehweg. Hier kollidierte sie mit einer 81-jährigen Fußgängerin. Die Seniorin stürzte und verletzte sich leicht.

Ein Ersthelfer kümmerte sich vor Ort um die verletzte Fußgängerin. Er kommt als wichtiger Zeuge in Betracht. Die Polizei bittet den Mann, sich bei der Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 0085567/2019 zu melden. (jk)

