Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch mit schmaler Beute und hohem Schaden

Ilmenau - Ilm-Kreis (ots)

In der Nacht von Montag zu Dienstag brachen Unbekannte in einen Verbrauchermarkt in der Herderstraße ein. Über ein Fenster verschafften sich die mutmaßlichen Täter gewaltsam Zutritt zum Geschäft und durchsuchten Büroräume sowie mehrere Spinde. Die Einbrecher erbeuteten eine Dose mit wenigen Euro Trinkgeld und ließen einen Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro zurück. Hinweise zum Tatgeschehen oder verdächtigen Personen nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 0100404/2019 entgegen. (jk)

