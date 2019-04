Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sattelzug blieb stecken

Eisenach (ots)

Heute Vormittag war ein 55-Jähriger mit einem Sattelzug in der Eisenacher Innenstadt auf der Lutherstraße unterwegs. Als er nach rechts in die Mönchstraße einbiegen wollte, fuhr der zu große Sattelzug sich fest und kollidierte mit einem Stromkasten. Nach erfolgter Unfallaufnahme konnte der Sattelzug rangiert und aus der Innenstadt gelotst werden. Die Lutherstraße war vorübergehend voll gesperrt. Am Stromkasten entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell