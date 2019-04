Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebe auf der Baustelle

Arnstadt - Ilm-Kreis (ots)

Unbekannte drangen in der Nacht von Montag auf Dienstag auf unbekannte Weise in ein Baustellengebäude in der Gehrener Straße ein. Dort entwendeten sie eine Farbspritze im Wert von 5.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die diesen Vorfall gesehen haben und Angaben zu verdächtigen Personen machen können. Hinweise bitte an die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 0099660/2019. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell