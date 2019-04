Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Bus schiebt Dacia auf Dodge

Eisenach (ots)

Ein Dodge, ein Dacia und ein Omnibus fuhren heute Morgen in dieser Reihenfolge auf der Langensalzaer Straße in Richtung Altstadtstraße. An der Ampel musste der 51-jährige Dodge-Fahrer wegen Rotlichts halten, die 35-jährige Dacia-Fahrerin stoppte ebenfalls. Der 62-jährige Busfahrer fuhr jedoch auf den Dacia auf und schob diesen auf den Dodge. Personen wurden nicht verletzt. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden, die Fahrzeuge blieben fahrbereit. (jk)

