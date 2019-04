Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kondom-Diebe

Ilmenau - Ilm-Kreis (ots)

Auf der Herren-Toilette eines Gebäudes im Max-Planck-Ring brachen Unbekannte einen Kondom-Automaten auf. An den Inhalt des Automaten gelangten die Diebe nicht, hinterließen jedoch einen Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 0099876/2019. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell