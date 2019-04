Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in leerstehendes Haus

Achelstädt - Ilm-Kreis (ots)

An einem derzeit unbewohnten Haus in der Kastanienallee haben Unbekannte im Zeitraum vom 01.10.2018 bis 15.04.2019 die Eingangstür aufgebrochen und sind in das Gebäude eingedrungen. Die mutmaßlichen Täter entwendeten eine Kamera, eine Tischfräse, eine Heckenschere, Besteck, Bleiglasscheiben sowie eine Rolle Fototapete. Der Gesamtschaden wird auf 1.200 Euro geschätzt.

Hinweise zum Tatgeschehen sowie verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 0099339/2019 entgegen. (jk)

