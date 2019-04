Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht und Gefährdung mit reichlich Promille

Ilmenau - Ilm-Kreis (ots)

Am Sonntagnachmittag fuhr eine 54-Jährige mit einem VW auf der Johann-Friedrich-Böttger-Straße in Richtung Krankenhausstraße. Dabei streifte sie mit ihrem Pkw einen Mercedes, der am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Am Mercedes entstand Sachschaden, die 54-Jährige setzte ihre Fahrt jedoch fort. Da sie hierbei auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs geriet, musste ihr ein 41-Jähriger mit seinem Pkw Honda ausweichen. Der Mann informierte daraufhin die Polizei. Es stellte sich heraus, dass die 54-Jährige mit 2,18 Promille stark alkoholisiert unterwegs war. Ihr Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutentnahme im Klinikum veranlasst. Nun muss sich die 54-Jährige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. (jk)

