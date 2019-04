Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Krankenfahrzeug stark beschädigt

Bad Tabarz - Landkreis Gotha (ots)

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag war vor einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Mönchhof" ein Krankenfahrzeug (Elektromobil) abgestellt. Unbekannte beschädigten die Elektrik des Gefährts erheblich, sodass dieses nicht mehr fahrbereit war. Der Sachschaden wird auf 250 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 0098220/2019. (jk)

