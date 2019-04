Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Erst Anzeige, dann Festnahme

Gotha (ots)

Am Samstagmittag erschien ein amtsbekannter 24-jähriger Gothaer im Inspektionsdienst Gotha, um eine Anzeige wegen Diebstahl seines Mobiltelefons zu erstatten. Während der Anzeigenaufnahme stellten die Beamten fest, dass gegen den 24-Jährigen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Erfurt vorliegt. Da er die Geldstrafe, zu welcher er in einem zurückliegendem Verfahren verurteilt wurde, nicht bezahlen konnte, wurde der junge Mann nach der Anzeigeerstattung festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt Tonna verbracht. (dl)

