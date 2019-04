Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunkener Fahrradfahrer kollidiert mit zivilem Dienstfahrzeug der Polizei

Gotha (ots)

Am Samstag gegen 14.05 Uhr kam es in der Schönen Aussicht in Gotha zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 31-Jährigen Fahrradfahrer und einem zivilen Fahrzeug der Polizei Gotha. Die Beamten waren mit ihrem Dienstfahrzeug gerade auf dem Weg zu einem Einsatz und wollten aus Richtung Polizeidienststelle in die Schöne Aussicht einfahren. Der 31-Jährige befuhr mit seinem E-Bike den Rad-/Gehweg in der Schönen Aussicht aus Richtung Waltershäuser Straße kommend. Hierbei übersah er scheinbar den Pkw und fuhr in der Folge in die Beifahrerseite des Dienstwagens. Am E-Bike und dem Pkw der Polizei entstand leichter Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Der Fahrradfahrer stand erheblich unter Alkoholeinfluss, eine Atemalkoholkontrolle ergab 2,1 Promille. Nach der Blutentnahme wurde Anzeige wegen Trunkenheitsfahrt gegen den 31-Jährigen erstattet. (dl)

