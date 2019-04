Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Motorradfahrer entzog sich Kontrolle

Leina (ots)

Am Sasmtag, 13.04.2019 gegen 12.55 Uhr stellten die Beamten des Inspektionsdienstes Gotha in der Gemeinda Leina ein Motorrad der Marke Kawasaki fest, welches sie in einer Kontrolle unterziehen wollten, da bekannt war, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der 41-jährige Fahrer der Kawasaki beschleunigte bei Bemerken der Polizei seine Fahrt und versuchte sich durch Flucht der Kontrolle zu entziehen. Trotz mehrfacher Aufforderung der Beamten stoppte der polizeibekannte 41-Jährige sein Motorrad nicht. Während seiner rasanten Flucht fuhr der Kawasaki-Fahrer auf die K 5 in Richtung Boxberg. Auf Grund der aktuellen Straßensperrung und Baustelle auf der K 5 befuhr der 41-Jährige nun das Feld neben der Straße. Hierbei kam er auf Grund der Nässe mit seinem Motorrad zu Fall. Die Beamten konnten den 41-Jährigen, welcher sich bei dem Sturz nicht verletzt hatte, nun stoppen und an einer weiteren Flucht hindern. Gegen den 41-Jährigen aus Finsterbergen, welcher schon mehrfach wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis vorbestraft ist, wurde eine weitere Anzeige gefertigt. Der Schlüssel der Kawasaki wurde zur Unterbindung der Weiterfahrt sichergestellt. (dl)

