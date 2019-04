Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Einfluß von Betäubungsmitteln

Eisenach - Kreisfreie Stadt (ots)

Am Samstag gegen 20.50 Uhr wurde ein 45-jähriger Eisenacher mit seinem Opel Astra einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Polizeibeamten hielten den Pkw in der Mühlhäuser Straße Ecke Ernst-Thälmann-Straße an. Hierbei wurde festgestellt, daß der Fahrer augenscheinlich unter dem Einfluß von Betäubungsmitteln stand. Aus diesem Grunde wurde eine Blutentnahme im Eisenacher Klinikum durchgeführt. Eine Anzeige wird folgen. (vt)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Eisenach

Telefon: 03691/261124

E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell