Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Weniger ist oftmals mehr

Eisenach - Kreisfreie Stadt (ots)

In der Nacht vom Samstag zum Sonntag gegen 00.30 Uhr geriet ein 38-jähriger Eisenacher in eine Verkehrskontrolle. Er wurde am Bleichrasen mit seinem Toyota Auris durch Polizeibeamte der PI Eisenach angehalten. Ein Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,74 Promille. Da dies deutlich zuviel ist, musste im Anschluß eine Blutentnahme durchgeführt werden. Der Führerschein ist nun ebenso weg wie vorübergehend der Autoschlüssel. (vt)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Eisenach

Telefon: 03691/261124

E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell